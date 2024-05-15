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В Києві та низці областей застосовані екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

Середа, 15 травня 2024, 19:56 - Ігор Пилипів
 
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Внаслідок важкої ситуації в енергосистемі застосовані екстерні відключення світла на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та столиці.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення", – йдеться в повідомленні. 

У компанії закликали українців економити споживання електроенергії. 

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"Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело Операторам системи розподілу (ОСР)  ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00", – зазначив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Він пояснив, що у випадку перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення (тобто графіки). Дізнатися графіки для Києва, Дніпра та області можна на сайті YASNO.

Також читайте: Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

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Нагадаємо:

14 травня компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії. 

Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

На ранок 15 травня екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині було скасовано.

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