Новости 7 февраля: Бизнес просит доработать законопроект о мобилизации, банки РФ обходят санкции, торгуя золотом

О санкциях. Некоторые российские банки, вероятно, торгуют золотом в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, чтобы обойти запрет на ввоз долларов и евро в страну.

Об украинском "Ланцет". В ближайшие недели Украина заключит контракты по выпуску fpv-дронов, аналогичных российским БПЛА "Ланцет" дальностью поражения 40 км.

О законе о мобилизации. Украинский Совет Бизнеса и ряд IT-объединений (Ассоциация IT Ukraine, Lviv IT Cluster и Kharkiv IT Cluster) заявили, что правительственный законопроект №10449 о мобилизации требует доработки и устранения неконституционных норм, которые негативно влияют на бизнес.

О состоянии энергосистемы. Утренняя ракетная атака России не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы, есть повреждения электросетей в Киеве и Харькове. Без света 19 400 потребителей в Киеве и около 1 тысячи - в Харькове.

О ракетном обстреле РФ. Утром 7 февраля в результате российской атаки обломками ракеты в Киеве повреждены две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

В результате ракетной атаки РФ в Киеве без света осталась часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысячи абонентов.

Позже в ДТЭК заявили, что энергетики запитали всех жителей Днепровского района столицы, которые остались без электроснабжения после утренней атаки.

