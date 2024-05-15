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Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників

Середа, 15 травня 2024, 21:25 - Олексій Павлиш
 
фото: уз

"Укрзалізниця" заявила, що у середу внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє оглядачів-ремонтників вагонів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження.

Вічна памʼять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю", - заявили в держкомпанії.

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Економічна правда

Укрзалізниця війна
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