Через атаку пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок російської атаки пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Про це Кличко написав у Telegram.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи", - заявив він.

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Унаслідок російської атаки уламками ракети в Києві пошкоджені дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

У ДТЕК додали, що через обстріл в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі.

Економічна правда

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