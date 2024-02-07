Через атаку пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі Києва
Середа, 7 лютого 2024, 08:31 -
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок російської атаки пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.
Про це Кличко написав у Telegram.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи", - заявив він.
Нагадаємо:
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Унаслідок російської атаки уламками ракети в Києві пошкоджені дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
У ДТЕК додали, що через обстріл в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі.
Економічна правда
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