"Виготовлення нелегально тютюну заблоковано": Гетманцев повідомив про обшуки у виробників 

Вчора, 14 травня, проведено обшуки у вітчизняних виробників тютюну, щодо яких є підтверджені відомості про їх нелегальну діяльність.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Він зазначив, що серед цих виробників тютюну відома львівська фабрика і фабрика відомого конвертатора з Києва.

За його даними, подекуди виявлені підроблені акцизні марки, немарковані тютюнові вироби. Обшуки не завершені.

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"Процесуальні дії щодо підтвердження виготовлення контрафактних цигарок на відповідному обладнанні тривають. Це потребує деякого часу, але це при бажанні, яке точно є, не складно. На сьогодні виготовлення нелегального тютюну заблоковано повністю. Маю обґрунтовану надію назавжди", - написав у своєму телеграмі Гетманцев.

Він не вказав назви виробників тютюну, водночас подякував Бюро економічної безпеки.

Станом на 10.00 15 травня повідомлень про обшуки у виробників тютюну на сайті БЕБ не було.

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О 10.32 на сайті БЕБ розміщено повідомлення про обшуки у виробників тютюну.

У ньому зазначається, що детективи БЕБ проводять 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Зокрема у виробництві сигарет за формою 2 та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.

Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel", "Compliment" тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну.

Крім того, попередньо встановлено, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень було виявлено велику кількість сигарет без марок акцизного податку.

Обшуки на виробництвах тривають. До відповідних перевірок й досліджень залучені криміналісти та Державна податкова служба.