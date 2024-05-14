Аварійні відключення світла діють в усіх регіонах – "Укренерго"
Компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго дійють екстрені відключення електроенергії. Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.
Про це компанія повідомила у Facebook.
"Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми.
Будь ласка, наберіться терпіння. Всі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.
Про аварійні відключення за вказівкою Укренерго. також повідомляють обленерго - зокрема, Сумиобленерго, Вінницяобленерго та Львівобленерго.
"Екстрені відключення світла… Дефіцит", - написав у Facebook гендиректор Yasno Cергій Коваленко.
Доповнено.
Згодом "Укренерго" офіційно заявило, що 14 травня, з 21:00 до 24:00, вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.
Причина - значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.
При цьому 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00, наголосили в компанії.
Економічна правда