Аварійні відключення світла діють в усіх регіонах – "Укренерго"

Компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго дійють екстрені відключення електроенергії. Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

Про це компанія повідомила у Facebook.

"Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми.

Будь ласка, наберіться терпіння. Всі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

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Про аварійні відключення за вказівкою Укренерго. також повідомляють обленерго - зокрема, Сумиобленерго, Вінницяобленерго та Львівобленерго.

"Екстрені відключення світла… Дефіцит", - написав у Facebook гендиректор Yasno Cергій Коваленко.

Доповнено.

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Згодом "Укренерго" офіційно заявило, що 14 травня, з 21:00 до 24:00, вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

Причина - значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

При цьому 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00, наголосили в компанії.

Економічна правда