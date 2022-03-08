Росія без McDonald’s, а світ без російської нафти: підсумки на економічному фронті 8 березня

Черга в перший McDonald's у Росії

Рік тому 8 березня в Україні оживлювало споживання: магазини квітів та косметики отримували левову частку свого річного доходу, заробляючи на бажаннях чоловіків зробити подарунок жінкам.

Цього року у всіх жінок та чоловіків країни є лише одне бажання — перемогти навалу російських загарбників, зупинити безперервні бомбардування мирних українських міст та притягнути до відповідальності тих, хто давав злочинні накази.

Зробити такий подарунок українкам та українцям намагаються західні партнери. Саме 8 березня вони зробили перший важливий крок на зустріч енергетичному ембарґо росії.

Цього ж дня країна-агресор продовжила закривати над собою "залізну завісу": все більше міжнародних компаній та брендів приєднуються до бойкоту російського ринку, припиняють торгівлю з росією або й зовсім виходять з цього ринку.

Санкції та міжнародна економічна ізоляція вдаряють по тилу противника: зменшують його можливості щодо ведення бойових дій, знекровлюють економіку та діють як "холодний душ" для "простих росіян".

Яких здобутків вдалося досягти на економічному фронті у Міжнародний жіночий день?

Ціна захисту демократії

Ввечері 8 березня президент США Джо Байден заявив, що його країна вводить заборону на імпорт російських енергоресурсів — нафти та газу.

"Захист демократії має свою ціну, але ми усвідомлювали, що ми повинні це зробити", — заявив він.

Експорт енергоресурсів — нафти та газу — складає близько половини всіх експортних надходжень рф та є головним джерелом корупційної ренти, на якій збагачуються російські еліти.

Слідом за США про відмову від російських енергоресурсів повідомили у Британії. Хоча частка російської нафти у споживанні країни складає лише 8%, проте на те, аби повністю від неї відмовитися уряд Британії виділив час до кінця року. Щоб не створити незручностей для свого бізнесу та споживачів.

Водночас у Єврокомісії 8 березня повідомили, що розробили план повної відмови від російських газу, нафти та вугілля. Цей план передбачає, що ще до 2030 року ЄС повністю відмовиться від споживання російських енергоресурсів, а до кінця 2022 року може скоротити споживання російського газу на дві третини.

Ця заява ЄС, ймовірно, стала навіть сильнішим ударом, аніж відмова США від російської нафти. Європа є головним ринком збуту російського газу. 40% всього газу, який споживається у ЄС походить з рф, що дає агресору важіль впливу на європейську політику.

План ЄС передбачає диверсифікацію джерел постачання газу через збільшення обсягів імпорту СПГ та купівлі газу з газопроводів, які йдуть не з росії.

"Ми повинні стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який прямо погрожує нам", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Для того, аби відмова від російської нафти не завдавала занадто великої шкоди світовій економіці, США почали переговори з Венесуелою. Посадовці зі США поїхали до Каракаса, ймовірно, обговорювати можливість зняття обмежень з імпорту венесуельської нафти.

До енергетичної блокади росії під тиском споживачів та суспільства приєднуються й приватні компанії. Компанія Shell заявила, що повністю зупиняє купівлю нафти з росії на спотовому ринку, а також повністю зупиняє усі інвестиційні проєкти у країні-агресорі.

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До цього Shell придбала партію російської нафти з рекордною знижкою у той час, як решта імпортерів відмовлялися від її купівлі через військову агресію росії проти України.

"Це складний виклик. Зміна цієї частини енергетичної системи вимагатиме узгоджених дій з боку урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші види енергопостачання триватиме набагато більше часу", — повідомили там.

На додачу до обмежень на імпорт російської нафти росії ще й обмежили доступ до технологій для її переробки. Такі санкції проти агресора 8 березня запровадив уряд Японії. Водночас японська платіжна система JCB приєдналася до бойкоту росії.

На тлі відмови від російських енергоресурсів міжнародні аналітики вже відкрито говорять про високий ризик оголошення росією дефолту.

"Ми бачимо дефолт як найбільш ймовірний сценарій", – написав стратег Morgan Stanley Саймон Вейвер. — "У разі дефолту, навряд ситуація буде звичайною – порівняння з Венесуелою натомість буде найбільш точним".

У разі оголошення росією дефолту курс місцевої валюти може сягнути нових вершин. Тим більше, що російському центробанку можуть обрізати останні можливості стримувати стрімку девальвацію, запровадивши санкції проти золотих резервів.

Хроніки ізоляції

8 березня багато російських жінок отримали дуже неприємний подарунок. Про тимчасове закриття своїх магазинів повідомив один з найбільших виробників косметики L'Oreal, виробник косметики Estee Lauder, обмежили свою діяльність у росії виробники побутової хімії Unilever та Procter & Gamble.

Крім цього бойкот агресору оголосили McDonald's, Starbucks та навіть Coca-Cola. Всі продажі в росії зупинила Ferrari, припинила свою діяльність Colliers, мережа будівельних магазинів OBI, CBRE, Depositphotos, а також ІТ-компанія VMware.

В росії продовжують працювати все менше і менше західних компаній і з кожним днем тиск на них зі сторони їхніх інвесторів та клієнтів у США та ЄС продовжує збільшуватися. До повної ізоляції залишається все менше часу.