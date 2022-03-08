Японська платіжна система JCB призупинить операції в Росії

Карти японської платіжної системи JCB, випущені російськими банками, перестануть працювати за кордоном, а карти зарубіжних банків – у Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ці заходи набудуть чинності з 14 березня.

JCB – одна з найбільших платіжних систем у світі. Її картки приймаються до оплати у 190 країнах.

6 березня про зупинення діяльності в Росії оголосили Visa та Mastercard: якщо карти цих систем випустили в Росії, вони продовжать працювати в країні, але перестануть за кордоном, в іноземних інтернет-магазинах та сервісах.

Альтернативним варіантом крім російської системи "Мир" залишається китайська платіжна система UnionPay, вона поки що доступна.

Економічна правда