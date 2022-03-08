Японська платіжна система JCB призупинить операції в Росії
Карти японської платіжної системи JCB, випущені російськими банками, перестануть працювати за кордоном, а карти зарубіжних банків – у Росії.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Ці заходи набудуть чинності з 14 березня.
JCB – одна з найбільших платіжних систем у світі. Її картки приймаються до оплати у 190 країнах.
6 березня про зупинення діяльності в Росії оголосили Visa та Mastercard: якщо карти цих систем випустили в Росії, вони продовжать працювати в країні, але перестануть за кордоном, в іноземних інтернет-магазинах та сервісах.
Альтернативним варіантом крім російської системи "Мир" залишається китайська платіжна система UnionPay, вона поки що доступна.
Економічна правда
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