Всі розділи
Укр / Рус

Японська платіжна система JCB призупинить операції в Росії

Вівторок, 8 березня 2022, 11:29

Карти японської платіжної системи JCB, випущені російськими банками, перестануть працювати за кордоном, а карти зарубіжних банків – у Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ці заходи набудуть чинності з 14 березня.

JCB – одна з найбільших платіжних систем у світі. Її картки приймаються до оплати у 190 країнах.

6 березня про зупинення діяльності в Росії оголосили Visa та Mastercard: якщо карти цих систем випустили в Росії, вони продовжать працювати в країні, але перестануть за кордоном, в іноземних інтернет-магазинах та сервісах.

Альтернативним варіантом крім російської системи "Мир" залишається китайська платіжна система UnionPay, вона поки що доступна.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

фінанси компанії Японія РФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ просить відключити Росію від Bloomberg, Refinitiv та Reuters 4 березня 2022, 12:01
Залізо в морі за 11 мільярдів та прощання інвесторів: підсумки економічного фронту 1 березня 1 березня 2022, 22:00
Спецрахунок НБУ для збору коштів на потреби армії: за одну добу надійшло 300 мільйонів 25 лютого 2022, 14:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті