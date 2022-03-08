Мережа будівельних магазинів OBI припиняє роботу в РФ

Мережа магазинів будівельних і господарських товарів OBI Group припиняє роботу на території Росії.

Про це йдеться у заяві компанії на її сторінці в LinkedIn.

"OBI Group припиняє діяльність в Росії: OBI Group глибоко стурбована трагічним розвитком і наслідками війни в Україні.

Ця війна та її наслідки вже мають величезний вплив на людей та непередбачуваний вплив на нашу діяльність, що унеможливлює продовження нашої діяльності.

На жаль, для OBI Group немає альтернативи, крім припинення бізнесу в Росії. Усі наші колеги поділяють наші спільні цінності, і ми дуже вдячні за їхню високу відданість", - заявили в компанії.

Економічна правда