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Найбільший виробник косметики L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ

Вівторок, 8 березня 2022, 20:30

Косметичний гігант L'Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Reuters.

Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.

L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.

Економічна правда

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