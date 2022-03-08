Найбільший виробник косметики L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ
Вівторок, 8 березня 2022, 20:30
Косметичний гігант L'Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну.
Про це пише Reuters.
Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.
L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.
L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.
Економічна правда
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