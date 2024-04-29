Finnair скасовує рейси до естонського Тарту через глушіння Росією сигналу GPS

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Фінська авіакомпанія Finnair призупиняє на місяць польоти до естонського міста Тарту через глушіння Росією сигналу GPS біля своїх кордонів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що скасовування рейсів відбулося, щоб впровадити в аеропорту Тарту альтернативну систему заходження на посадку, яка не потребує сигналу GPS.

"Методи заходження на посадку, які наразі використовуються в аеропорту Тарту, базуються на сигналі GPS. Перешкоди GPS, які є досить поширеними в цьому регіоні, впливають на зручність використання цього методу заходу на посадку і, отже, можуть перешкоджати заходженню на посадку і приземленню повітряного судна", – йдеться в повідомленні.

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Finnair є єдиною авіакомпанією, що виконує міжнародні рейси до Тарту.

Також клієнти, які забронювали рейси між Гельсінкі та Тарту на 29.4-31.5, отримають повідомлення від Finnair про скасування рейсу та додаткову інформацію про альтернативні варіанти перельоту.

В авіакомпанії додають, перешкоди GPS зросли з 2022 року, і пілоти Finnair повідомляли про перешкоди, особливо поблизу Калінінграда, Чорного моря, Каспійського моря та Східного Середземномор'я.

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Крім того, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що збої у роботі GPS у повітряному просторі Естонії є навмисною гібридною атакою Росії. Естонський міністр має намір ініціювати обговорення цієї теми як на рівні Євросоюзу, так і НАТО.

Економічна правда.