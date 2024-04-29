Німеччина проти конфіскації заморожених активів РФ через побоювання репарацій за Другу світову – WSJ

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Німеччина виступає проти конфіскації частини з майже 300 мільярдів доларів заморожених на початку великої війни активів російського центрального банку, побоюючись нових вимог щодо репарацій за Другу світову війну.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що німецький уряд є одним із найзапекліших противників очолюваної США спроби конфіскувати активи РФ. Берлін побоюється, що конфіскація, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і надихнути Росію на нові звинувачення у злочинах часів Другої світової війни.

Крім Німеччини, проти конфіскації російських активів виступає і Японія, яка стикається з вимогами про репарації від Південної Кореї та інших сусідів.

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Видання, посилаючись на німецьких чиновників, стверджує, що міжнародне право забороняє приватним особам подавати позови проти держав в іноземних судах, а державні активи мають імунітет від арешту. Порушення цього принципу у випадку з Росією підірвало б давню правову позицію Німеччини.

Німеччина також стверджує, що російські активи слід залишити недоторканими, щоб використовувати їх як важіль у будь-яких переговорах про припинення війни і спонукати Росію поступитися частиною окупованої нею української території.

Натомість міністерство закордонних справ РФ заявило, що конфіскація російських активів була б "піратством 21-го століття". Деякі російські чиновники попередили, що будуть вживати заходів у відповідь.

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Юрист американської юридичної фірми Covington Барт Шевчик, який раніше консультував Європейську комісію та працював у Міжнародному суді ООН, вважає, що побоювання Берліна щодо створення прецеденту у справах про репарації є необґрунтованими.

"Логіка контрзаходів явно стосується лише поточних порушень міжнародного права, а не тих, що відбулися 80 років тому", - сказав він.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц, юрист, який колись керував власною юридичною фірмою, не бажає йти на такий ризик, за словами німецьких чиновників. Один з чиновників сказав, що цей крок може відкрити інші європейські столиці для позовів щодо рабства і колоніалізму", – йдеться в повідомленні.

Додається, що США і Велика Британія переконані, що конфіскація активів на користь України матиме вирішальне значення для перемоги Києва, але без ширшої європейської підтримки шанси на прогрес невеликі.

Кошти, що в кілька разів перевищують розмір нещодавно схваленого пакету допомоги США для України на суму 61 млрд доларів, зміцнять хворі українські збройні сили і допоможуть відновити країну.

Нагадаємо:

Конфіскація російських активів на користь України дасть можливість вести війну принаймні до кінця 2028 року.