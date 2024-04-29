Від початку року понад 8 000 підприємців отримали доступні кредити – Мінекономіки

У 2024 році в рамках програми "Доступні кредити" 8 102 підприємці отримали кредити загальну суму 31,5 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що минулого тижня підприємці отримали 389 таких кредитів на суму 1,8 млрд грн, а від початку дії програми було видано 87,1 тисячі кредитів на суму 298,4 млрд грн.

Від початку цього року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів - на 13 млрд грн, 6,5 млрд грн кредитів за програмою банки видали бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 6,3 млрд грн - переробним підприємствам, 5 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проєктів.

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Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (48 %);

оптової та роздрібної торгівлі (25 %);

переробної промисловості (17 %).

Додається, що серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Нагадаємо:

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В Україні з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%", станом на 22 квітня 2024 року, банки видали пільгових кредитів на загальну суму 296,5 млрд грн, із них за минулий тиждень – 2,3 млрд грн.