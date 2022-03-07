Росія може у квітні оголосити дефолт  "як Венесуела" – Morgan Stanley

Пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями 2023 та 2043 років закінчується 15 квітня – шанси РФ здійснити виплати дедалі менші, і протермінування у квітні означати дефолт "як у Венесуелі".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Саймона Вейвера, старшого стратегіста у сфері суверенного кредитування для країн, що розвиваються, у Morgan Stanley.

За даними Morgan Stanley & Co, шанси Росії здійснити виплати за зовнішнім боргом зменшуються, оскільки ціни на облігації падають, в країні настає рецесія та наростають обмеження щодо виплат після вторгнення в Україну.

"Ми бачимо дефолт як найбільш ймовірний сценарій", – написав Вейвер. "У разі дефолту, навряд ситуація буде звичайною – порівняння з Венесуелою, натомість, буде найбільш точним".

Дефолт може настати вже 15 квітня, коли закінчиться 30-денний пільговий період щодо виплат, які російський уряд заборгував за доларовими облігаціями у 2023 і 2043 роках.

Хоча котирування державного боргу рідко падають до однозначних цифр, у Morgan Stanley вважають, що російські облігації "можуть наблизитися". Ліван і Венесуела є єдиними останніми прикладами такого низького зниження боргу країни.

Південноамериканська країна та її державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela S.A. оголосили дефолт на суму 60 мільярдів доларів понад як чотири роки тому.

За словами Вейвера, Росія схожа на Венесуела, оскільки у неї також є значні нафтові активи, які можуть працювати лише після зняття санкцій.

Крім того, Morgan Stanley зауважує на невизначеності щодо того, чи дозволять банкам США приймати купонні платежі від Міністерства фінансів Росії навіть, якщо такі виплати будуть.

Нагадуємо:

Агентсво Moody's змінило суверенний кредитний рейтинг РФ з B3 до Ca – тепер Росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.

Виплати за суверенними облігаціями Росії нерезидентам залежатимуть від санкцій, запроваджених Заходом, заявили в Мінфіні РФ. Це викликало побоювання технічного дефолту щодо єврооблігацій на десятки мільярдів доларів.

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями всі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.

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