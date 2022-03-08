Ізоляції РФ: Гігант споживчих товарів Unilever призупинить імпорт та експорт
Вівторок, 8 березня 2022, 20:32
Ізоляція РФ продовжується британською компанією-лідером на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії Unilever, яка припиняє імпорт та експорт товарів.
Про це повідомляє reuters.
Компанія представлена близько 400 брендами, серед яких Domestos, Rexona, Dove.
Інші великі британські споживчі фірми, включаючи онлайн-роздрібні торгові компанії ASOS та Boohooo, а також торговельні мережі Marks & Spencer також оголосили, що вони тимчасово припиняють продаж у Росії.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua