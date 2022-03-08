Всі розділи
Укр / Рус

Ізоляції РФ: Гігант споживчих товарів Unilever призупинить імпорт та експорт

Вівторок, 8 березня 2022, 20:32

Ізоляція РФ продовжується британською компанією-лідером на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії Unilever, яка припиняє імпорт та експорт товарів.

Про це повідомляє reuters.

Компанія представлена ​​близько 400 брендами, серед яких Domestos, Rexona, Dove.  

Інші великі британські споживчі фірми, включаючи онлайн-роздрібні торгові компанії ASOS та Boohooo, а також торговельні мережі Marks & Spencer також оголосили, що вони тимчасово припиняють продаж у Росії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті