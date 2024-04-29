Boeing вийшов на ринок облігацій, щоб залучити 10 мільярдів доларів – Reuters

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Американський авіаконцерн Boeing у понеділок вийшов на боргові ринки, щоб залучити 10 мільярдів доларів, після того, як "спалив" 3,93 млрд доларів протягом першого кварталу після уповільнення виробництва свого найбільш продаваного літака.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Минулого тижня кредитний рейтинг Boeing коливався вище "сміттєвого" статусу від рейтингових агентств, оскільки авіабудівник намагається вийти з кризи, яка почалася в січні після того, як в повітрі вибухнула заглушка дверей на майже новому лайнері 737 MAX 9.

Інвестори та аналітики кажуть, що Boeing може вийти на ринки облігацій, оскільки у 2025-2026 роках йому треба буде погасити більш ніж 12 мільярдів доларів сукупного боргу.

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У понеділок обидва рейтингові агентства присвоїли рейтинги, близькі до сміттєвих, новим облігаціям Boeing: S&P присвоїло рейтинг BBB-, а Moody's - Baa3.

Moody's заявило, що рейтинг відображає все ще сильний бізнес-профіль Boeing, який продовжує пом'якшувати поточні слабкі показники в галузі комерційних літаків, хоча "зустрічні вітр"и навколо підрозділу можуть зберегтися до 2026 року.

Boeing використає надходження від облігацій для підвищення ліквідності до настання термінів погашення існуючого боргового навантаження, написало в понеділок агентство S&P.

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"Схоже, що все пройде добре", - сказало одне з джерел, яке розглядало можливість купівлі облігацій.

Boeing відмовився від коментарів.

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Нагадаємо:

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

Економічна правда