McDonald's тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії
McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.
Про це повідомляє washingtonpost
Компанія продовжить платити своїм 62 000 співробітників у Росії. У відкритому листі до співробітників президент та генеральний директор McDonald's Кріс Кемпкінські сказав, що закриття цих магазинів на даний момент є правильним рішенням.
"Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати непотрібні людські страждання, що відбуваються в Україні", - сказав Кемпчинський, додавши, що невідомо, коли компанія зможе знову відкрити свої магазини.
McDonald's може зазнати великого фінансового удару через закриття. У нещодавньому звіті до регулюючих органів чикагська компанія заявила, що її ресторани в Росії та Україні приносять 9% її річного доходу, або близько 2 мільярдів доларів.
Нагадуємо:
Мережа McDonald's зачинила усі ресторани в Україні через військове вторгнення.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua