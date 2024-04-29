Новини 29 квітня: податки від західних банків в РФ, поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Про податки від західних банків в РФ. Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.

Про кордон із Польщею. У пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне" поновився рух вантажівок. 29 квітня після 10 ранку польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам.

Про Telegram. Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.

Згодом офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу.

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Про перевізників і ТЦК. Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК та СП знімають водіїв прямо з рейсів і силоміць забирають у центри комплектування.

Про держборг. Обсяг сукупного державного боргу України у березні зріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

Ексклюзиви ЕП

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Кешбек від Зеленського: що за програма та скільки держава буде платити за купівлю українського

Як саме працюватиме програма, за що держава платитиме українцям кешбек, на що його можна буде витратити, скільки на це піде коштів з бюджету та звідки їх узяти? ЕП дізналася всі деталі.

"Грошей немає, але ви тримайтесь". Чи отримають житло ВПО з окупованих територій

Яким має бути інклюзивне відновлення та як врахувати інтереси ВПО з окупованих територій і зони бойових дій.