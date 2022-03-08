Заборона експорту технологій та обладнання для переробки нафти: нові санкції від Японії

Японія схвалила новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі на тлі російсько-української війни, він включає блокування активів 32 осіб та компаній, а також заборону експорту нафтопереробного обладнання та технологій.

Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на виступ речника уряду.

Японія продовжуватиме вводити санкції проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну і заморожує активи урядовців та інших організацій.

Оскільки Росія посилює свої атаки на Україну з Білоруссю, яка "очевидно задіяна", Японія заборонить експорт нафтопереробного обладнання до Росії та продукції подвійного призначення до Білорусі. Тобто, технологій, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

За даними японського уряду, 32 російські та білоруські особи, такі як урядовці та олігархи, а також 12 організацій, у тому числі пов’язані з військовими компаніями, були додані до списку тих, кому заблокують активи в Японії.

Токіо також ввів санкції проти Міноборони Білорусі та мінського військового виробника напівпровідників, заборонивши з 15 березня отримувати від них платежі японським експортерам.

Нагадуємо:

Уряд Японії заморозить активи ще 4 російських банків після останніх фінансових санкцій ЄС проти РФ, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.