"Ми припустилися помилки і нам шкода": Shell зупиняє купівлю російської нафти та газу

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Про це повідомила пресслужба Shell.

"Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати російську сиру нафту для переробки на такі продукти, як бензин і дизельне паливо, – попри те, що ми думали про безпеку поставок – було неправильним, і ми просимо пробачення", – пише Shell.

Як і раніше, компанія планує передати прибутки з цієї нафти на користь фонду для допомоги українцям. Компанія, зрештою, вирішила "негайно припинити купівлю російської нафти на спотовому ринку, і не продовжувати строкові контракти".

Одночасно з цим компанія обговорюватиме з урядами низки країн зміну ланцюжка постачання сирої нафти, аби виключити російську сировину.

"Ми намагатимемося зробити це якомога швидше, але фізичне розташування та доступність альтернатив означають, що це може зайняти тижні і призведе до зниження пропускної здатності на деяких наших НПЗ", – пояснила компанія.

Shell планує згорнути станції технічного обслуговування та роботи з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії. Компанія розглядатиме найбільш безпечний спосіб зробити це, процес почнеться негайно".

Також компанія поетапно вилучатиме російські нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ. "Це складний виклик. Зміна цієї частини енергетичної системи вимагатиме узгоджених дій з боку урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші види енергопостачання триватиме набагато більше часу", – пояснює Shell.

Нагадуємо:

Нафтовий гігант Royal Dutch Shell вирішив не переставати фінансувати РФ шляхом купівлі російської нафти, але вкладатиме прибутки від її продажу у фонд гуманітарної допомоги Україні.

Найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою, незважаючи на масову відмову від російських енергоресурсів інших компаній.