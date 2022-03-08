США обговорюють з Венесуелою поставки нафти на тлі російсько-української війни

Посадовці США та Венесуели зустрілися, аби обговорити енергетичну безпеку на тлі розпочатої Росією війни проти України та можливого нафтового ембарго з боку США проти агресора.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на прессекретарку Білого дому Джен Псакі.

"Мета поїздки, яку здійснили посадовці адміністрації, полягала в тому, щоб обговорити низку питань, включаючи, безумовно, енергетичну безпеку, а також обговорити здоров’я та добробут затриманих громадян США", – сказала Псакі.

Делегація США на чолі зі старшим директором Ради національної безпеки з питань західної півкулі Хуаном Гонсалесом і послом у Венесуелі Джеймсом Сторі зустрілася з венесуельськими чиновниками в Каракасі, розповіли співрозмовники видання.

Адміністрація Байдена шукає додаткові джерела нафти після вторгнення Росії в Україну, що призвело до посилення тиску з боку законодавців США обох партій щодо заборони імпорту російської нафти. Псакі заявила, що Байден ще не ухвалив рішення про заборону.

За часів колишнього президента Дональда Трампа США намагалися підірвати режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Штати посилювали санкції та визнавали лідера опозиції Хуана Гуайдо законним главою держави. Мадуро, натомість, налагодив тісніші зв'язки з Росією.

Наразі видобуток країни, що має найбільші запаси у світі, становить 800 000 барелів на день – лише частину від 3 мільйонів барелів, які Венесуела виробляла раніше, до дефолту у 2017 році.

Нагадуємо:

Білий дім думає про заборону імпорту в США російської сирої нафти, щоб покарати Кремль за його вторгнення до України.

Нафта 7 березня подорожчала до максимального рівня з 2008 року, досягнувши 139 дол за бар після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт з Росії.