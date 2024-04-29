Всі розділи
Укр / Рус

ЄС перевірить Facebook та Instagram щодо недостатньої протидії російській дезінформації - FT

Понеділок, 29 квітня 2024, 14:30 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Брюссель має намір розпочати перевірку Facebook та Instagram компанії Meta, через занепокоєння, що компанія не робить достатньо для протидії дезінформації з Росії, напередодні європейських виборів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Регулятори ЄС підозрюють, що модерація Meta не заходить достатньо далеко, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес у Європейському союзі. Як очікується, Європейська комісія заявить про це у понеділок, повідомили двоє людей, обізнаних з цим питанням.

Очікується, що у своїй заяві Єврокомісія не буде виокремлювати Росію, а лише згадає про маніпуляції з інформацією з боку іноземних суб'єктів.

Реклама:

Чиновники ЄС також побоюються, що механізм компанії, який дозволяє користувачам позначати незаконний контент, не є достатньо доступним або зручним для користувачів, щоб відповідати Закону ЄС про цифрові послуги (DMA) - знаковому законодавчому акту блоку, призначеному для контролю за контентом в Інтернеті.

Комісія має розпочати розслідування на основі звіту, надісланого компанією Meta у вересні, про те, як вона справляється з дезінформаційними ризиками на своїй платформі, а також на основі власної оцінки ЄС.

Читайте також: Яблуко розбрату. Як світ бореться з монополією Apple і що це дасть користувачам

Реклама:

Нагадаємо:

Meta оголосила, що цього року витратить на мільярди доларів більше, ніж очікувалося, на штучний інтелект. Прогноз витрат у поєднанні з повільнішим зростанням продажів, ніж очікувалося, призвів до падіння акцій на 19% під час тривалих торгів.

Facebook Instagram Meta ЄС
Реклама:
Матеріали за темою
Суд відхилив деякі звинувачення проти Цукерберга у справі про шкоду Facebook для дітей 16 квітня 2024, 15:39
Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ 6 квітня 2024, 12:31
У Канаді проти трьох соцмереж висунули класовий позов на 3,4 мільярда доларів  1 квітня 2024, 09:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті