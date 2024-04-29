ЄС перевірить Facebook та Instagram щодо недостатньої протидії російській дезінформації - FT

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Брюссель має намір розпочати перевірку Facebook та Instagram компанії Meta, через занепокоєння, що компанія не робить достатньо для протидії дезінформації з Росії, напередодні європейських виборів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Регулятори ЄС підозрюють, що модерація Meta не заходить достатньо далеко, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес у Європейському союзі. Як очікується, Європейська комісія заявить про це у понеділок, повідомили двоє людей, обізнаних з цим питанням.

Очікується, що у своїй заяві Єврокомісія не буде виокремлювати Росію, а лише згадає про маніпуляції з інформацією з боку іноземних суб'єктів.

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Чиновники ЄС також побоюються, що механізм компанії, який дозволяє користувачам позначати незаконний контент, не є достатньо доступним або зручним для користувачів, щоб відповідати Закону ЄС про цифрові послуги (DMA) - знаковому законодавчому акту блоку, призначеному для контролю за контентом в Інтернеті.

Комісія має розпочати розслідування на основі звіту, надісланого компанією Meta у вересні, про те, як вона справляється з дезінформаційними ризиками на своїй платформі, а також на основі власної оцінки ЄС.

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Нагадаємо:

Meta оголосила, що цього року витратить на мільярди доларів більше, ніж очікувалося, на штучний інтелект. Прогноз витрат у поєднанні з повільнішим зростанням продажів, ніж очікувалося, призвів до падіння акцій на 19% під час тривалих торгів.