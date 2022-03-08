CBRE частково йде з Росії

Консалтингова та інвестиційна компанія у сфері комерційної нерухомості CBRE згортає бізнес у Російській Федерації.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

"Компанія розпочала процес виходу зі свого офісу в Москві, який надає лізингові, інвестиційні послуги, послуги з управління нерухомістю та оцінки, а також процедуру припинення наявних партнерських відносин у країні", – йдеться в повідомленні.

Водночас CBRE продовжить виконувати договірні зобов'язання та керувати об'єктами й надавати інші важливі послуги наявним багатонаціональним клієнтам, які працюють у РФ.

За даними компанії, припинена діяльність у Росії становить менше ніж 1% від світової виручки CBRE у 2021 році.

Компанія продовжує надавати матеріальну допомогу співробітникам філії CBRE в Україні, зробила пожертви в організації ООН, які займаються гуманітарною допомогою біженцям.

CBRE є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості.

Економічна правда