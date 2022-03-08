CBRE частково йде з Росії
Консалтингова та інвестиційна компанія у сфері комерційної нерухомості CBRE згортає бізнес у Російській Федерації.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
"Компанія розпочала процес виходу зі свого офісу в Москві, який надає лізингові, інвестиційні послуги, послуги з управління нерухомістю та оцінки, а також процедуру припинення наявних партнерських відносин у країні", – йдеться в повідомленні.
Водночас CBRE продовжить виконувати договірні зобов'язання та керувати об'єктами й надавати інші важливі послуги наявним багатонаціональним клієнтам, які працюють у РФ.
За даними компанії, припинена діяльність у Росії становить менше ніж 1% від світової виручки CBRE у 2021 році.
Компанія продовжує надавати матеріальну допомогу співробітникам філії CBRE в Україні, зробила пожертви в організації ООН, які займаються гуманітарною допомогою біженцям.
CBRE є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості.
Економічна правда
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