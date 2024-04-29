Україна отримала від партнерів з Латвії трансформатор потужністю 250 МВА

Фото: Міненерго

Україна отримала від латвійського донора Latvenergo гуманітарну допомогу для енергосистеми загальною вагою понад 325 тонн, зокрема трансформатор потужністю 250 МВА.

Про це повідомляє пресслужби Міністерства енергетики.

"За координації Міністерства енергетики України наша держава отримала гуманітарну допомогу від латвійського донора Latvenergo загальною вагою понад 325 тонн. Вантаж містить трансформатор потужністю 250 МВА та 60 тонн трансформаторної оливи до нього", – йдеться в повідомленні.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, надана латвійськими партнерами допомога є вкрай важливою, для відновлення енергосистеми після масованих російських атак, через яке постраждало високовольтне обладнання на наших енергетичних об’єктах.

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Загалом з березня 2022 року Україна отримала з Латвії 25 гуманітарних вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 512 тонн. Серед отриманого устаткування 70 трансформаторів різної потужності, спецтехніка та інше обладнання, потрібне для проведення ремонтів.

Додаються, що Україна вже отримала 1110 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою близько 15,3 тисячі тонн від донорів із 36 країн світу. Основні обсяги обладнання спрямовуються до прифронтових областей.

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Раніше повідомлялось, що міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом допомогу українському енергосектору. Литва готова передати обладнання для відновлення та ремонтів енергооб'єктів.