СБУ повідомила про підозру гендиректору компанії-виробника "Калібрів"

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру гендиректору російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" Фаріду Абдрахманову - компанія є головним виробником крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Посадовець входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр".

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для цього Абдрахманов організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для окупаційних угруповань РФ - у подальшому росіяни масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисника буде неодмінно покарано", - додали в СБУ.

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Економічна правда