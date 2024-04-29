ФДМУ виставив на приватизацію Лохвицький спирткомбінат, який не працює 15 років

фото: ФДМУ

Фонд держмайна виставив на повторний приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат", стартова ціна лота - 11,22 млн грн.

Про це повідомляється у системі Prozorro.Продажі.

Торги заплановані на 23 травня.

Як повідомляли у ФДМУ, до складу єдиного майнового комплексу входять 107 зареєстрованих одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо). Також є 32 одиниці інженерних споруд.

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Загальна площа об’єктів нерухомості становить 28,6 кв.м, всі активи розташовані на Полтавщині у Миргородському районі. Також у підприємства є 21 одиниця транспорту і спецтехніки, зокрема вантажні автомобілі, трактори, причеп та тепловоз. Загальна площа п’яти земельних ділянок під комплексом становить 19,7179 га.

Перший аукціон був запланований у березні, але його скасували через відсутність учасників.

ЄМК ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" був введений в експлуатацію в 1934 році, у 1937 році - перетворений у спиртовий комбінат.

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"У радянські часи комбінат входив у число найбільших промислових підприємств міста, на балансі перебували об'єкти соціальної інфраструктури та будинки. Після проголошення незалежності України спирткомбінат став найбільшим підприємством спиртової промисловості на теренах України.

У січні 2000 року Кабінет Міністрів України дозволив заводу виробництво компонентів для моторного палива, а у липні того ж року була затверджена державна програма "Этанол", котра передбачала розширення використання етилового спирту у якості енергоносія, разом з іншими державними спиртзаводами комбінат був включений у перелік виконавців цієї програми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із 2009 року підприємство не здійснює виробничу діяльність.

До сфери управління ФДМУ від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ЄМК ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" передали у травні 2021 року.

Покупець зобов’язаний протягом пів року від дати переходу права власності не допустити звільнення працівників і погасити заборгованість підприємства із зарплати та перед бюджетом.

Економічна правда