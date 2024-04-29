"Укрпошта" торік збільшила дохід на 1,3 мільярда

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Національний поштовий оператор України "Укрпошта" прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. За 2023 рік "Укрпошта" отримала 11,6 млрд грн доходу - це на понад 12% більше за результати 2022 року (10,3 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба компанії із посиланням на фінансову звітність, підтверджену незалежним міжнародним аудитором.

Так, дохід від послуг національної пошти виріс на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року і сягнув 6,5 млрд грн. Зокрема, за доставку посилок та дрібних пакетів - на 34%, послуг міжнародного поштового обміну - на 61%.

"Серед значних чинників, які мали негативний вплив на фінансові показники компанії, можна виокремити затримки у погодженні регульованих тарифів й виконання безоплатних зобов’язань для підтримки державних соціальних ініціатив.

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Попри військову агресію, руйнування, перебої з електрикою, складні економічні умови у 2023 році компанія не тільки забезпечила безперебійну операційну діяльність, а й збільшила обсяги надання ключових послуг і, відповідно, покращила фінансовий результат, підготувалася до майбутніх викликів воєнного часу. У порівнянні з 2022 роком чистий збиток компанії скоротився на майже 37% і становить 796 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також у 2023 році "Укрпошта" продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, таких як оновлення логістичної інфраструктури, автоматизація мережі та посилення її стійкості до енергетичних та комунікаційних перебоїв, модернізація автопарку та заміна критичних ІТ систем, додали в компанії.

"Попри виклики сьогодення "Укрпошта" збільшила чистий дохід, покращила основні операційні показники, виконала всі фінансові зобов'язання і заплатила майже 3 млрд грн податків у бюджет України", - заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що "Укрпошта" закінчила 2023 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг на 11,9 млрд грн - це на 19% більше, ніж у 2022 році (10 млрд).

Економічна правда