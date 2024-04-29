Працівники ТЦК знімають водіїв фур із міжнародних рейсів і мобілізують - асоціація

Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК та СП знімають водіїв прямо з рейсів і силоміць забирають у центри комплектування.

Про це повідомляє Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП), до якої звертаються постраждалі компанії.

Декілька водіїв зняли в Закарпатській області на посту "Нижні Ворота". Їх зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК. Якщо вони відмовляються, їх доставляють силоміць. Обіцяють, що перевірять документи та відпустять, але після проходження військово-лікарської комісії відправляють до навчального центру.

"Водій сказав що не бажає, його фактично силою заштовхали у транспортний засіб. Доставили його у приміщення, де пройшов ВЛК, підписав документи з мобілізації й звідти попрямував на полігон біля Рівного", - заявив перевізник ТОВ "КТС" Віталій Савчук.

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Звʼязок із такими водіями майже одразу зникає, тим часом автомобілі стоять на дорозі чи пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх не забере.

"З водієм ми змогли поспілкуватися лише хвилину. Його забрали до військової частини, автомобіль залишили на КП. Зранку ми з ним поговорили, а вже зараз він знаходиться у військовій частині. Водій виконував міжнародне перевезення, на кордонному пункті йому ніхто зауважень не робив, а зараз автомобіль знаходиться без водія", - заявив перевізник "Транспеле" (Київ) Сергій Нечай.

"Хочу звернутися офіційно до міністра оборони, міністра інфраструктури – давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи розвʼязання цих проблем. Не можна на автомобільних магістралях вилучати водіїв, забирати їх, кидаючи вантаж та автомобіль на трасі… Людина має знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде", – сказав президент АсМАП Леонід Костюченко.

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Реакції органів влади на це звернення наразі немає.

Нагадаємо:

Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном виглядає нереальним.

У вівторок 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.