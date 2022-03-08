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Укр / Рус

VMware зупиняє роботу в РФ та Білорусі – це одна з головних хмарних компаній світу

Вівторок, 8 березня 2022, 12:17

Технологічна компанія VMware заявила, що призупиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми стоїмо з Україною і вшановуємо хоробрість українського народу", — прокоментували в компанії. 

Як пояснює Федоров, VMware – топ-світова компанія з виробництва хмарних рішень та віртуалізації. На сьогодні більшість великих ІТ-систем (банки, енергетика тощо) використовують публічні або приватні хмари на базі VMware. 

"Вихід компанії з Росії означатиме зупинку підтримки у вирішенні інцидентів та важливих оновлень, що зрештою призведе до неможливості використання сучасних хмарних рішень", – пише міністр.

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