Фотобанк Depositphotos закрив продажі і доступ до сервісу клієнтам з РФ і Білорусі

Фотобанк Depositphotos та платформа для графічного дизайну VistaCreate припиняють всі продажі та надання послуг клієнтам і партнерам з РФ та Білорусі.

Про це йдеться у заяві Depositphotos.

"Через військові дії, які Росія проводить на території України, а також у світлі міжнародних санкцій Depositphotos і VistaCreate припинять всі продажі, а також припинять надання послуг клієнтам і партнерам з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Ми припинимо приймати платежі, припиняємо доступ до передплачених послуг, а також припиняємо будь-який інший вид співпраці з клієнтами та партнерами з вищезгаданих країн. Depositphotos і VistaCreate відшкодують усі зобов’язання одразу після зняття санкцій", - йдеться у повідомленні.

"Команди Depositphotos і VistaCreate засуджують насильницькі та незаконні дії, здійснені від імені Росії. Ми не хочемо, щоб наші послуги використовувалися з метою пропаганди, дезінформації, для будь-якого іншого підкріплення протиправних дій", - додали в компанії.

Там також заявили, що у рамках боротьби з дезінформацією та пропагандою раніше розіслали електронний лист користувачам у Росії та Білорусі, де розповідали правду про війну в Україні та заохочували їх долучитися до антивоєнних протестів.

"Окрім інформаційної підтримки від VistaCreate та Depositphotos, члени нашої команди є волонтерами, жертвують гроші на гуманітарні цілі та вступають до лав територіальної оборони", - резюмували в компанії.

Економічна правда