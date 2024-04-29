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Державний борг України у березні наблизився до 6 трильйонів

Понеділок, 29 квітня 2024, 14:09 - Артур Крижний

Обсяг сукупного державного боргу України у березні зріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

Про це свідчать оприлюднені дані Міністерства фінансів.

"Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5 924,25 млрд грн, або 151,05 млрд дол. США", - йдеться в інформаційній довідці щодо держборгу України.

З цієї суми:

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  • Державний та гарантований державою зовнішній борг склав 4 239,53 млрд грн (71,56% загальної суми), або 108,09 млрд дол. США.
  • Державний та гарантований державою внутрішній борг сягнув 1 684,73 млрд грн (28,44%) або 42,95 млрд дол. США.

Протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у доларовому еквіваленті на 7,36 млрд дол. США.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд дол для фінансування видатків державного бюджету.

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Загалом від початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.

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