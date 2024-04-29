Державний борг України у березні наблизився до 6 трильйонів
Обсяг сукупного державного боргу України у березні зріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.
Про це свідчать оприлюднені дані Міністерства фінансів.
"Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5 924,25 млрд грн, або 151,05 млрд дол. США", - йдеться в інформаційній довідці щодо держборгу України.
З цієї суми:
- Державний та гарантований державою зовнішній борг склав 4 239,53 млрд грн (71,56% загальної суми), або 108,09 млрд дол. США.
- Державний та гарантований державою внутрішній борг сягнув 1 684,73 млрд грн (28,44%) або 42,95 млрд дол. США.
Протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у доларовому еквіваленті на 7,36 млрд дол. США.
Нагадаємо:
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд дол для фінансування видатків державного бюджету.
Загалом від початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.