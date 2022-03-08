Colliers припиняє роботу в Росії та Білорусі

Компанія Colliers, яка займається консалтингом у сфері комерційної нерухомості, припинила свою діяльність у Росії та Білорусі після більш ніж 28 років роботи.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Colliers підтримує народ України і рішуче засуджує вторгнення російських військових. Ці дії не мають виправдання та повністю суперечать принципам демократії та свободи.

Ми повністю підтримуємо всі відповідні санкції, запроваджені міжнародною спільнотою, і у відповідь на серйозність російської агресії Colliers негайно припинила свою діяльність у Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

"Ми не можемо і не залишатимемося осторонь. Наше рішення піти з Росії та Білорусі – це рішення, яке ми ухвалюємо з упевненістю", – сказав головний виконавчий директор Colliers Джей Хеннік.

У зв'язку з війною філія у Києві закрита, і всі ділові операції в ній призупинені. Офіси в сусідніх країнах надають тимчасове житло та грошову підтримку українським співробітникам.

Компанія та вище керівництво зробили пожертвування Україні через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші гуманітарні благодійні організації.

Економічна правда