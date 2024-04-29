НБУ виключив компанію-власника сервісу Fondy з реєстру: її угода з найбільшим банком Грузії під загрозою

Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (діє під брендом "Fondy") у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури, ТОВ ФК "Елаєнс" є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, діє під брендом "Fondy" та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

Протягом лютого - квітня 2024 року НБУ отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ ФК "Елаєнс" містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

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Для перевірки та підтвердження отриманих даних Нацбанк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", - йдеться у заяві НБУ.

У зв'язку з цим Нацбанк скасував реєстрацію ТОВ ФК "Елаєнс" як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, додали в регуляторі.

У НБУ зазначили, що власником ТМ "Fondy" є компанія "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.

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"За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка ТОВ ФК "Елаєнс" за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.

Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%", - уточнили в НБУ.

Напередодні, 25 квітня, Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив грузинській банківській групі TBC через компанію TBC International Holdings Limited (Велика Британія) викупити Fondy в "Елаєнс" та ірландської Fondy Payments Ltd.

Нагадаємо:

Раніше ЕП писала про Fondy у контексті звинувачень анонімних телеграм-каналів проти сервісy Uklon. Fondy – одна із систем, з якою співпрацює Uklon.

У повідомленнях анонімних телеграм-каналів йшлося, що Fondy працювала в РФ, зокрема після 2014 року. У компанії зазначали, що вона діє в рамках законодавства України і не співпрацює з державою-терористом.

Як повідомили ЕП співрозмовники в НБУ, під час переліцензування Fondy у 2023 році такі підозри не виникали.

ЕП звернулася із запитом до СБУ, аби дізнатися, чи підозрює вона Fondy у зв'язках з країною-агресором.

"Офіційно служба цю інформацію не підтвердила і не спростувала, пославшись на те, що "в інтересах національної безпеки СБУ не розголошує деталі контррозвідувальної діяльності до ухвалення рішення за її результатами". Водночас співрозмовники видання в правоохоронних органах зазначили, що зв'язок між Fondy та Росією є. Його детально досліджують, аби вжити відповідних заходів", - йшлося у статті ЕП.

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Економічна правда