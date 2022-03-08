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Укр / Рус

Coca-Cola заявила про тимчасову зупинку роботи в РФ

Вівторок, 8 березня 2022, 22:54

Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії на 13-й день після розв’язання війни проти України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія заявила, що "продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".

Портфоліо компанії за напрямком газованих напоїв включає в себе Coca-Cola, Sprite та Fanta.  



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Економічна правда
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