Coca-Cola заявила про тимчасову зупинку роботи в РФ
Вівторок, 8 березня 2022, 22:54
Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії на 13-й день після розв’язання війни проти України.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Компанія заявила, що "продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".
Портфоліо компанії за напрямком газованих напоїв включає в себе Coca-Cola, Sprite та Fanta.
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