Coca-Cola заявила про тимчасову зупинку роботи в РФ

Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії на 13-й день після розв’язання війни проти України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія заявила, що "продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".

Портфоліо компанії за напрямком газованих напоїв включає в себе Coca-Cola, Sprite та Fanta.





