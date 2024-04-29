"Армія відновлення": до суспільно корисних робіт залучили понад 118 тисяч українців

Зі старту проєкту "Армія відновлення", станом на 29 квітня, до виконання суспільно корисних робіт залучили понад 118 тисяч безробітних.

Про це повідомляє Держслужба зайнятості.

Зазначається, що станом на 29 квітня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Держслужба зайнятості видала 118 152 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (21 983 направлення).

Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (14 158 направлень), Київська (13 537), Полтавська (12 878) та Чернігівська (12 854) області.

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Загалом до проєкту "Армія відновлення" долучились 19 регіонів.

При цьому на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 838 млн грн.

Повідомляється, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

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Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

При цьому оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросла до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 тис грн.

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Економічна правда