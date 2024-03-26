Додаткові обмеження на імпорт українських харчових продуктів в ЄС можуть затягувати війну — Сольський

У Франції та Польщі продовжують втілювати кроки щодо розширення обмежень на імпорт української харчової продукції, що може призвести "до затягування війни".

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський у інтерв’ю Financial Times.

За його словами, хоч обмеження і покликані заспокоїти європейських фермерів, водночас вони завдають удару по доходах України — і як результат призводять до "затягування війни".

"80% проблем, які зазвичай пов’язують з українським експортом, не існують. Вони придумані", — вважає міністр.

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Наприклад, Сольський переконаний, що саме високі врожаї в США і у Латинській Америці призвели до падіння цін на зернові.

Додається, що Варшава і Париж докладають зусиль, щоб посилити попередню угоду, укладену минулого тижня, яка накладає обмеження на багато видів українського імпорту в обмін на продовження безмитного режиму. Якщо угода й так передбачала скорочення агропродукції в ЄС на 400 млн євро — то франко-польська пропозиція щодо розширення обмежень може знизити цю суму ще на 800 млн євро.

"Дипломати кажуть, що вирішальний голос буде в руках італійського уряду, оскільки позитивне рішення потребуватиме підтримки більшості країн-членів ЄС, розрахованої відповідно до чисельності їхнього населення", - додав очільник Мінагрополітики.

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Нагадаємо:

Франція приєдналася до Польщі з вимогою додаткових обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, що ставить під загрозу переговори щодо продовження безмитного доступу України до ринку ЄС ще на рік.

Україна суттєво збільшила експорт цукру до Камеруну, Лівії та Гвінеї: у березні до країн Африки надійшло 8 тисяч тонн або 20% українського експорту цукру.

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Потенційний врожай у 2024 році оцінюється на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних. В той час як врожай 2023 року склав 82,6 млн тонн.

Загальна частка українського зерна в польських портах сягає 10%, тоді як їхнє завантаження становить 60% від усіх потужностей.

Економічна правда.