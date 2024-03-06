В уряді України назвали умови для обмеження експорту продовольства до ЄС

Фото: тарас качка

Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, пише Financial Times.

Качка сказав, що Київ виступає за нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, хоча ЄС також має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить до блоку через Білорусь і країни Балтії.

"Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібне", – сказав Качка. Однак він додав: "Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія".

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Качка також зазначив, що Київ підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, щодо встановлення обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозволу окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту в інші країни.

Також нещодавно Київ погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не автомобільним транспортом через сусідні країни, щоб зменшити напруженість, наголошує Financial Times.

"Ми добровільно припинили дозвіл на експорт кукурудзи до всіх п’яти сусідніх держав-членів. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекорд – 15 млн тонн кукурудзи в календарному 2023 році. Тож у нас великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС", – сказав Качка.

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Нагадаємо:

1 березня повідомляли, що Європейський Союз посилить контроль за дотриманням домовленостей перевізниками, які перевозять зерно з України. Це робиться для того, щоб заспокоїти невдоволення фермерів ЄС та сприяти вільній торгівлі, яка допомагає всьому блоку.