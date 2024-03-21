У березні до країн Африки надійшло 20% українського експорту цукру

Україна суттєво збільшила експорт цукру до Камеруну, Лівії та Гвінеї: у березні до країн Африки надійшло 8 тисяч тонн або 20% українського експорту цукру.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики з посиланням на слова першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Україна активно розвиває новий напрямок для експорту цукру. Протягом березня до трьох країн Африки: Камеруну, Лівії та Гвінеї було поставлено майже 8 тис тонн продукту", - зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, загалом ситуація на ринку цукру стабільна. Виробленого цукру достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту.

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Нагадаємо:

У листопаді 2023 року французькі виробники цукрових буряків вимагали, щоб зростаючий імпорт цукру з України був реекспортований за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

У лютому польська влада мала намір ввести обмеження на українські продукти, як цукор, м'ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова та ріпакова олія.

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7 березня ЄС залишив за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років.

Трохи згодом, ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор.