Україна отримала третій транш від МВФ у майже 900 мільйонів доларів
Вівторок, 26 березня 2024, 11:50 -
До держбюджету України 26 березня надійшов третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду у розмірі 880 мільйонів доларів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність", - додав глава уряду.
Шмигаль наголосив, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами та готується до наступного перегляду програми.
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Нагадуємо:
Минулого тижня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF.
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