Україна отримала третій транш від МВФ у майже 900 мільйонів доларів

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До держбюджету України 26 березня надійшов третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду у розмірі 880 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність", - додав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами та готується до наступного перегляду програми.

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Нагадуємо:

Минулого тижня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF.