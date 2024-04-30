Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині − ОВА

Російські війська били по Херсонській області − поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль, за минулу добу одна людина загинула і одна дістала поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За словами очільника області, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та місто Херсон.

Пряма мова Прокудіна: "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль".

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Деталі: Він додав,що через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Українська правда