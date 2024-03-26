Дополнительные ограничения на импорт украинских пищевых продуктов в ЕС могут затягивать войну - Сольский

Во Франции и Польше продолжают воплощать шаги по расширению ограничений на импорт украинской пищевой продукции, что может привести "к затягиванию войны".

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в интервью Financial Times.

По его словам, хоть ограничения и призваны успокоить европейских фермеров, в то же время они наносят удар по доходам Украины - и как результат приводит к "затягиванию войны".

"80% проблем, которые обычно связывают с украинским экспортом, не существуют. Они придуманы", - считает министр.

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Например, Сольский убежден, что именно высокие урожаи в США и в Латинской Америке привели к падению цен на зерновые.

Добавляется, что Варшава и Париж прилагают усилия, чтобы усилить предварительное соглашение, заключенное на прошлой неделе, которое накладывает ограничения на многие виды украинского импорта в обмен на продление беспошлинного режима. Если соглашение и так предусматривало сокращение агропродукции в ЕС на 400 млн евро - то франко-польское предложение по расширению ограничений может снизить эту сумму еще на 800 млн евро.

"Дипломаты говорят, что решающий голос будет в руках итальянского правительства, поскольку положительное решение потребует поддержки большинства стран-членов ЕС, рассчитанной в соответствии с численностью их населения", - добавил глава Минагрополитики.

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Напомним:

Франция присоединилась к Польше с требованием дополнительных ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, что ставит под угрозу переговоры о продлении беспошлинного доступа Украины к рынку ЕС еще на год.

Украина существенно увеличила экспорт сахара в Камерун, Ливию и Гвинею: в марте в страны Африки поступило 8 тысяч тонн или 20% украинского экспорта сахара.

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить ожесточенный политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков к пунктам пропуска на границе с Украиной, пропуская по несколько грузовых транспортных средств, поэтому в очередях стоят 2300 грузовиков.

Потенциальный урожай в 2024 году оценивается на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных. В то время как урожай 2023 года составил 82,6 млн тонн.

Общая доля украинского зерна в польских портах достигает 10%, тогда как их загрузка составляет 60% от всех мощностей.

Экономическая правда.