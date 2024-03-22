МВФ переглянув макропрогноз України, зокрема, покращив щодо інфляції та держборгу

Міжнародний валютний фонд під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF оновив макропрогноз України, зокрема поліпшив деякі прогнози.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Так, очікування номінального ВВП України на цей рік підвищено до 7,75 трлн грн із 7,64 трлн грн у грудні минулого року, хоча на наступний залишено практично без змін - 8,86 трлн грн.

Це пов'язано з переглядом оцінки зростання ВВП торік із 4,5% до 5% і відповідно номінального ВВП до 6,50 трлн грн із 6,43 трлн грн.

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Прогноз інфляції на цей рік (грудень проти грудня) фонд поліпшив до 8,5% із 9,5%, зростання реальних доходів - до 9,8% із 8,5%. Натомість оцінку безробіття було погіршено із 13,9% до 14,5% .

Також МВФ дещо знизив оцінку дефіциту держбюджету України (без урахування грантів) - до 20,2% ВВП із 20,4% ВВП.

У частині фінансування було покращено очікування грантового фінансування - до 6,5% ВВП із 4,7% ВВП за скорочення іншого зовнішнього фінансування до 11,8% ВВП із 13,7% ВВП і внутрішнього фінансування до 2% ВВП із 2,1% ВВП.

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Прогноз сукупного держборгу на кінець цього року поліпшили до 94% ВВП з 96,7%, також позначилося і поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП із 87,1% ВВП.

Новий прогноз дефіциту поточного рахунку України у 2024 році - 5,7% ВВП замість 7,1% ВВП у грудневих матеріалах.

Нагадуємо:

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF.