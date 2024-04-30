Переговори між Ізраїлем та ХАМАС тягнуть ціни на нафту вниз

Нафта знизилася після того, як переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Каїрі допомогли вгамувати побоювання ринку щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 10 центів, або на 0,11%, до 88,30 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 13 центів, або на 0,16%, до 82,50 долара за барель.

"Триваючі переговори про можливе припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС змусили учасників ринку ще більше знизити премію за геополітичний ризик в цінах на нафту, в той час, як майбутнє засідання ФРС також викликає деякі короткострокові застереження", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег в IG.

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"Утримання ставок на високому рівні протягом тривалого часу може спровокувати подальше зростання долара США, а також створити певні ризики для прогнозів попиту на нафту".

Учасники переговорів від ХАМАСу залишили Каїр пізно ввечері в понеділок, щоб проконсультуватися з керівництвом угруповання після переговорів з катарськими та єгипетськими посередниками щодо відповіді на пропозицію про поетапне перемир'я, яку Ізраїль представив на вихідних.

Очікується, що делегація повідомить про результати протягом двох днів, повідомили два джерела в єгипетських органах безпеки.

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Економічна правда.