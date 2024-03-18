Українське транзитне зерно заповнює лише 10% потужностей польських портів — аналітик

Загальна частка українського зерна в польських портах сягає 10%, тоді як їхнє завантаження становить 60% від усіх потужностей.

Про це розповів аналітик сільськогосподарських ринків Мирослав Марчиняк, передає Farmer.pl.

Повідомляється, що в польських медіа обговорюють питання надлишку зерна на внутрішньому ринку, яке потрібно експортувати. Ідеться про 4-5 млн тонн. Але Марчиняк наголосив, що більша частка припадає саме на обсяги польського зерна.

Згідно з інформацію від українських держслубовців, на яку посилається Марчиняк, в період із січня по лютий 2024 року через польські прикордонні переходи пройшло 515 тис тонн зернових і олійних культур. Із цієї кількості 24,3 тис тонни адресовано польським одержувачам.

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А найбільшими отримувачами української агропродукції стали Німеччина (195,4 тис тонн), Нідерланди (58,3 тис тонн) та Литва й Латвія (по 21,8 тис тонн).



Потім Марчиняк навів дані, відповідно до яких з липня по грудень 2023 року — і також з січня по лютий 2024 року, спостерігався спад перевалки зерна в портах Польщі. Припускається, що спад пов’язаний із значним перевантаженням в першій половині сезону — це викликано успішною реалізацією раніше укладених контрактів за більш вигідними цінами.

Аналітик сільськогосподарських ринків додає, що останнім часом польське зерно справді стало неконкуретноспроможним на світових ринках, і обмежена пропозиція з боку фермерів не стимулює експортерів шукати ринки збуту. Через це і спадає швидкість перевалки транзитного зерна.

"Транзит українського зерна через Польщу в наступні місяці суттєво втрачає свою привабливість", — підсумував Марчиняк.

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Потенційний врожай у 2024 році оцінюється на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних. В той час як врожай 2023 року склав 82,6 млн тонн.

Економічна правда.