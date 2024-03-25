Японія передала Україні техніку для меліоративних робіт

фото: мінагрополітики

Україна отримала від Японії 25 одиниць техніки Komatsu для меліоративних робіт.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України.

Техніку Україна отримала у рамках Проєкту міжнародної технічної допомоги "Програма екстреного відновлення", "Невідкладна підтримка аграрного сектору", який фінансується урядом Японії за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

"Колісні та гусеничні екскаватори, універсальні екскаватори-навантажувачі і бульдозери передані водогосподарським організаціям Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм", - йдеться у повідомленні.

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15 одиниць цієї техніки минулого тижня передано водогосподарським організаціям Одещини.

Окрім Одещини, японську техніку вже отримали водогосподарства Запорізької області (три одиниці) та Рівненщини (сім одиниць).

фото: мінагрополітики

"Загалом уряд Японії в рамках Проєкту підтримки аграрного сектору поставить державним експлуатаційним організаціям Держрибагентства понад 90 одиниць сучасної техніки провідних японських та світових виробників - екскаваторів, тракторів, бульдозерів, кранів, тралів, тягачів, пікапів, косарок, земснарядів.

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Ця техніка має істотно покращити ефективність виконання ремонтних та доглядових робіт на об’єктах державної меліоративної інфраструктури", - заявили в міністерстві.

Економічна правда