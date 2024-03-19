Всі розділи
Укр / Рус

Франція приєднується до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції

Вівторок, 19 березня 2024, 15:00 - Артур Крижний
 
Getty Images

Франція приєдналася до Польщі з вимогою додаткових обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, що ставить під загрозу переговори щодо продовження безмитного доступу України до ринку ЄС ще на рік.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися в п'ятницю під час саміту Веймарського трикутника в Берліні, де вони закликали підтримати Україну в її протистоянні дворічній агресивній війні Росії.

Лідери уклали угоду, щоб зблизити позиції Парижа і Варшави напередодні переговорів щодо подолання розбіжностей, які виникли між країнами ЄС і Європарламентом у питанні торгівлі з Україною.

Реклама:

Згідно з оцінками, на які посилаються двоє дипломатів, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.

"Це величезне скорочення для країни, якій потрібна вся можлива допомога. Країни-члени, які найбільш демонстративно підтримують Україну, також завдають їй найбільшої шкоди", - заявив один із дипломатів.

Реклама:
Франція Польща Україна зерно
Реклама:
Матеріали за темою
"Росатом" планує виробляти ядерне паливо спільно з французькою компанією 16 березня 2024, 17:30
Три французькі оборонні компанії планують розгорнути виробництво на території України 8 березня 2024, 15:55
Франція допомагатиме Держаудитслужбі з переходом на євростандарти фінансового контролю 8 березня 2024, 12:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті