Менше пшениці, ячменю та кукурудзи: аграрії очікують менший врожай цього року

УЗА

Потенційний врожай у 2024 році оцінюється на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних. В той час як врожай 2023 року склав 82,6 млн тонн.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація (УЗА).

Так, поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи.

"Потенційне зниження врожаю в новому сезоні буде викликане скороченням посівних площ в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту", - йдеться у повідомленні.

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За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн т. В поточному сезоні за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,1 млн тонн за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Врожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 20 млн тонн (у 2023 – 22 млн тонн). Потенційний експорт пшениці у 2024/2025 може скласти близько 13 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть 2,4 млн тонн.

Врожай ячменю у 2024 може становити 4,6 млн тонн (у 2023 – 5,8 млн тонн), а потенційний експорт у 2024/2025 можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн тонн).

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Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою.

"Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку. УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн тонн, що на 3 млн тонн менше аніж минулого року – 29,6 млн тонн. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн тонн (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн тонн)", - продовжили в асоціації.

Врожай соняшнику у 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн тонн (у 2023 – 14,2 млн тонн). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. тонн (в поточному сезоні очікування 0,4 млн тонн), в той час, як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн тонн. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн тонн.

У 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,2 млн тонн (у 2023 трохи більше як 4,3 млн тонн), при цьому експорт у 2024/2025 може скласти як і в поточному сезоні – 3,6 млн тонн.

Щодо сої, то це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості в цьому році. Врожай сої можна очікувати у 2024 році на рівні 5,5 млн тонн (у 2023 – 4,9 млн тонн). Потенційний експорт у 2024/2025 може сягнути 4 млн тонн (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн тонн).

Нагадаємо:

Українські аграрії зменшуватимуть посіви кукурудзи через низькі ціни на цю культуру, та соняшника у цьому сезоні.