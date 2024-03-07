У Польщі на українському кордоні у чергах стоять 2 300 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів, тому в чергах стоять 2300 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ

"Як і раніше, блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок", – сказав він.

Найбільша черга спостерігається в пунктах пропуску Краківець та Ягодин. Загалом блокується рух для вантажівок у напрямку виїзду з України у "Ягодині".

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За словами Демченка, за минулу добу з Польщі в Україну кордон перетнуло 50 вантажівок.

Також складна ситуація зберігається по пункту пропуску "Шегині". За минулу добу на в'їзд в Україну тут прослідувало лише 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 вантажівки.

Нагадаємо:

Європейська Бізнес Асоціація висловила занепокоєння ситуацією на польсько-українському кордоні, де триває блокада з боку поляків. За словами асоціації, це негативно впливає на діяльність більшості членських компаній, як імпортерів, так і експортерів.