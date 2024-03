Китайський банк, створений для роботи з Іраном, відмовився обробляти платежі з РФ

Китайський Kunlyn Bank, який контролюється національною нафтогазовою корпорацією (CNPC), повідомив своїм клієнтам, що з 29 березня повністю припиняє обробляти платежі з Росії.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на 4 російських імпортерів.

Імпортери звернулися до послуг Kunlyn Bank після того, як у березні у російського бізнесу виникли проблеми з переказом грошей у великі китайські банки через загрозу санкцій США.

"Гроші і в доларах, і в юанях, і навіть у рублях зависали в банках, зокрема в державному Bank of China, на тижні, кредитні організації запитували додаткові документи та дані, включно з гарантіями того, що закуповувана продукція не дістанеться військовому комплексу та підсанкційним особам, і однаково багато хто з них у підсумку відмовляв. За статистикою великого митного брокера, загалом із середини лютого по березень у його клієнтів до Китаю пройшло лише близько 25% платежів", - йдеться у матеріалі.

Реклама:

Зазначається, що більшість імпортерів останній місяць "бігали по банках" у пошуках тих, хто швидко відправляє і приймає гроші.

"Kunlyn Bank (колишній Karamay City Commercial Bank) здавався перспективним, бо був створений у 2006 році китайськими державними структурами для розрахунків з іранськими контрагентами, які перебувають під санкціями, передусім через закупівлі нафти. У 2009 р. банк перейшов під контроль CNPC і мав великий досвід роботи із санкційними грошима, розповідає один з імпортерів.

Здавалося, рішення знайшлося, адже Kunlyn Bank нема чого боятися вторинних санкцій: він сам з 2012 року внесений до санкційного списку США за співпрацю з Іраном і відрізаний від доларової системи", - пише видання.

Реклама:

"Ми за порадою наших китайських постачальників від початку березня почали платити їм у цей банк і, незважаючи на те, що всі наші колеги потерпали від проблем із перерахуванням грошей, наші платежі чудово проходили. Але минулого тижня постачальник повідомив, що Kunlyn повідомив клієнтам про припинення приймання нових платежів із 21 березня і про повний "стоп" на роботу з Росією з 29 березня", - розповів співрозмовник The Moscow Times.

Російський бізнес звернув на банк увагу від безвиході, а його категорична відмова від роботи особливо показово ілюструє "дружність" китайського бізнесу, зазначив підприємець.

Нагадаємо:

Одразу кілька китайських банків перестали приймати платежі в юанях із Росії і почали повертати такі трансакції клієнтам. Нові обмеження викликані побоюваннями через можливе введення вторинних санкцій і тиску з боку США.

Три найбільші банки Китаю - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China - перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій.

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів - деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки і підвищили вимоги до фізосіб, які збираються відкрити картку. У Кремлі підтвердили, що проблема справді існує.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.