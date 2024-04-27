Хто має подавати декларацію про доходи у 2024 році – роз’яснення

Оновлено 27 квітня 2024 року.

Що змінилося в порядку подання електронної декларації про доходи в Україні в 2024 році?

В Україні з 1 січня розпочалася кампанія з декларування доходів, одержаних протягом 2023 року. Так, громадяни та фізичні особи-підприємці мають до 1 травня подати декларацію про свій майновий стан. До 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Однак з 2023 року українцям треба подавати е-декларації вже за оновленими правилами, зокрема, зважаючи на те, що податкова значно розширила коло декларантів.

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Розповідаємо, хто та як має подати декларацію про доходи до 1 травня 2024 року.

Які доходи треба обов'язково декларувати

У Податковому кодексі України (ПКУ) прописано, які саме доходи треба обов’язково декларувати:

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доходи, з яких під час нарахування податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) не утримувався;

доходи від особи, яка не є податковим агентом* (зокрема, від здачі в оренду майна, продажу майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

спадок чи подарунок від людини, яка не є найближчим родичем;

доходи від продажу інвестиційних активів;

іноземні доходи;

додаткове благо, зокрема, пробачений (анульований) борг чи кредит, якщо його сума не перевищує 25% мінімальної річної зарплати на початок звітного року (зараз це 21 300 грн).

*Податковим агентом можуть бути роботодавець, банк, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії. Тож, оскільки вони вже утримали податки з доходів громадян та сплатили їх, подавати декларацію не потрібно.

Якщо ж декларацію не подати або прострочити термін, доведеться сплатити штраф – 340 грн. За повторне порушення штраф збільшується до 1020 грн.

Чому українці не платять податки

Водночас, якщо платник податків не має документів, які підтверджують суму доходу, яку він отримав з-за кордону, та суму податку, який він заплатив у іншій країні, у такому разі він має подати заяву до податкового органу за своєю адресою до 31 грудня наступного року за відведеним.

Як подати декларацію

Платник податків до 1 травня може подати декларацію про майновий стан і доходи у кілька способів:

особисто або через уповноважену особу;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

в електронній формі з дотриманням вимог законів України " Про електронні документи та електронний документообіг " та " Про електронні довірчі послуги ".

В Електронному кабінеті платника є електронний сервіс "Податкова декларація про майновий стан і доходи", за допомогою якого можна декларація частково заповнюється автоматично.

У ньому можна сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку.

Кому не потрібно подавати декларацію

Є випадки, коли подавати податкову декларацію не потрібно. Це стосується платників, які отримали:

доходи, зокрема іноземні, які згідно з ПКУ (стаття 165) не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

доходи у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст. 174 ПКУ.

Зміни під час подання декларацій з 2023 року

Ще у травні 2022 року Міністерство фінансів внесено зміни до форми податкової декларації та інструкції щодо її заповнення. Зміни почали діяти з 1 січня 2023 року.

Так, запровадили нові додатки до декларації:

Додаток Ф4 – розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу майна;

Додаток МПЗ – розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за звітний рік. Розраховується ФОПами (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування) – власниками, орендарями чи іншими користувачами земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Ще одне важливе нововведення стосувалось тих українців, які під час війни отримували міжнародну грошову допомогу, а також скористався правом захисту в інших країнах світу.

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Такі виплати треба декларувати як іноземні доходи, але ПДФО та військовий збір сплачувати не треба. Тобто, у декларації зазначається лише сам факт отримання грошей.

Декларування для чиновників: що змінилося за рік

Після повномасштабного російського вторгнення електронне декларування для чиновників призупинили.

5 вересня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування. Однак документ передбачав відкриття декларацій лише через рік.

Однак вже 20 вересня Рада підтримала негайне відкриття декларацій чиновників, а президент Володимир Зеленський 10 жовтня підписав цей закон.

Також на початку березня 2024 року Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу в "Дії" для чиновників, які щороку подають електронні декларації.

Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не лише про себе, а й про членів сімʼї. Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, автівки, інші активи, замовляти довідку про доходи, однак зараз це можна зробити у "Дії".

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